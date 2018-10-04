Три шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» стартовал с крупной домашней победы над «Бостон Брюинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Евгений Кузнецов (2-я и 28-я минута), ещё по одной шайбе забросили Ти Джей Оши (1-я), Александр Овечкин (25-я), Ник Дауд (27-я), Джон Карлсон (36-я) и Ларс Эллер (51-я). На счету Овечкина также одна результативная передача. Вратарь Брэйден Холтби завершил матч всухую, отразив 25 бросков из 25.

По итогам матча Кузнецов был признан первой звездой встречи.

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин станет героем компьютерной онлайн-игры World of Warships.