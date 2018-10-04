Нападающий «Спартака» Даугавиньш прокомментировал игру команды на старте нового сезона КХЛ

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш в беседе с «Известиями» прокомментировал игру команды на старте нового сезона КХЛ.

«Хорошо, что идём в зоне плей-офф, но игра у нас очень нестабильная. Шесть побед и шесть поражений — с такой статистикой трудно дать положительную или отрицательную оценку первых 12 матчей», — сказал он.

По его словам, важно, что «Спартак» может играть лучше и стабильно побеждать.

Как отметил Даугавиньш, в целом ему нравится система игры команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Трактор» в матче КХЛ, забросив шесть шайб.

Также «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов оценил начало матчей в домашней серии.