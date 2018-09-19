«Спартак» разгромил «Трактор» в матче КХЛ, забросив шесть шайб
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Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
В составе красно-белых дублем отметился Анатолий Никонцев, а также по разу отличились Робин Ганзл, Александр Хохлачёв, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.
У гостей единственную шайбу забросил Игорь Полыгалов.
В следующем матче «Спартак» сыграет с рижским «Динамо», а «Трактор» — с ХК «Сочи».
В другой игре екатеринбургский «Автомобилист» одержал восьмую победу подряд, разгромив «Сочи».
Ранее «Металлург» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.