«Спартак» разгромил «Трактор» в матче КХЛ, забросив шесть шайб

Московский «Спартак» разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе красно-белых дублем отметился Анатолий Никонцев, а также по разу отличились Робин Ганзл, Александр Хохлачёв, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.

У гостей единственную шайбу забросил Игорь Полыгалов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с рижским «Динамо», а «Трактор» — с ХК «Сочи».

В другой игре екатеринбургский «Автомобилист» одержал восьмую победу подряд, разгромив «Сочи».

Ранее «Металлург» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.