«Металлург» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе российского коллектива отличились Ииро Пакаринен, Войтек Вольски и Роман Любимов. У клуба из столицы Финляндии дублем отметился Джефф Плэтт и по разу отличились Йон Норман, Виктор Лёв и Мика Ниеми.

В следующем матче «Йокерит» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» — с нижегородским «Торпедо».

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