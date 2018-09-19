«Металлург» проиграл «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе российского коллектива отличились Ииро Пакаринен, Войтек Вольски и Роман Любимов. У клуба из столицы Финляндии дублем отметился Джефф Плэтт и по разу отличились Йон Норман, Виктор Лёв и Мика Ниеми.

В следующем матче «Йокерит» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Металлург» — с нижегородским «Торпедо».

Ранее ЦСКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ.