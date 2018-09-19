ЦСКА обыграл «Кунлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над китайским клубом «Кунлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Пекине, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе армейцев шайбы забрасывали Кирилл Капризов, Сергей Толчинский и Никита Нестеров.

В следующем матче «Кунлунь» встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА — с хабаровским «Амуром».

В других матчах игрового дня «Амур» одолел братиславский «Слован» (3:2), а владивостокский «Адмирал» в овертайме уступил рижскому «Динамо».

Ранее дубль Галиева помог «Ак Барсу» победить «Торпедо» в матче КХЛ.