ЦСКА обыграл «Кунлунь Ред Стар» в матче КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над китайским клубом «Кунлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл «Кунлунь Ред Стар» в матче КХЛ
  • © cska-hockey.ru

Встреча, проходившая в Пекине, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе армейцев шайбы забрасывали Кирилл Капризов, Сергей Толчинский и Никита Нестеров.

В следующем матче «Кунлунь» встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА — с хабаровским «Амуром».

В других матчах игрового дня «Амур» одолел братиславский «Слован» (3:2), а владивостокский «Адмирал» в овертайме уступил рижскому «Динамо». 

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