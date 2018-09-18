Дубль Галиева помог «Ак Барсу» победить «Торпедо» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Ак Барса» дубль оформил Станислав Галиев. Ещё по шайбе в активе Артёма Михеева и Алексея Потапова.

«Торпедо» ответило голами Даниила Ильина и Энди Мили.

Следующим соперником «Ак Барса» станет нижнекамский «Нефтехимик», а «Торпедо» встретится с магнитогорским «Металлургом».

В других матчах игрового дня «Авангард» по буллитам победил «Барыс» (4:3), «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» (1:2), а московское «Динамо» одержало победу над «Витязем» (4:2).

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.