Дубль Галиева помог «Ак Барсу» победить «Торпедо» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Ак Барса» дубль оформил Станислав Галиев. Ещё по шайбе в активе Артёма Михеева и Алексея Потапова.
«Торпедо» ответило голами Даниила Ильина и Энди Мили.
Следующим соперником «Ак Барса» станет нижнекамский «Нефтехимик», а «Торпедо» встретится с магнитогорским «Металлургом».
В других матчах игрового дня «Авангард» по буллитам победил «Барыс» (4:3), «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» (1:2), а московское «Динамо» одержало победу над «Витязем» (4:2).
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.