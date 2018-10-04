«Реал» подтвердил травму футболиста Карвахаля, полученную в матче с ЦСКА
- Reuters
На 42-й минуте встречи Карвахаль из-за травмы был заменён на Альваро Одриосолу. После прохождения медобследования было диагностировано повреждение голеностопа левой ноги, сообщается на сайте мадридского клуба.
Сроки восстановления будут известны после прохождения дополнительного медицинского обследования.
Ранее нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал победу над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.