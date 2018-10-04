«Реал» подтвердил травму футболиста Карвахаля, полученную в матче с ЦСКА

Мадридский «Реал» подтвердил травму защитника Даниэля Карвахаля, полученную в матче второго тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

На 42-й минуте встречи Карвахаль из-за травмы был заменён на Альваро Одриосолу. После прохождения медобследования было диагностировано повреждение голеностопа левой ноги, сообщается на сайте мадридского клуба.

Сроки восстановления будут известны после прохождения дополнительного медицинского обследования.

Ранее нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал победу над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.