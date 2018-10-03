Нападающий ЦСКА Эрнандес прокомментировал победу над «Реалом»
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«Да, вполне возможно, что «Реал» нас немного недооценил. Но мы молодая команда — очень дерзкая, с большими амбициями, и, к счастью, нам удалось достичь такого результата, которого никто не ожидал», — заявил он.
По его словам, на результате встречи могло сказаться отсутствие в защите у «Реала» Серхио Рамоса и Марсело.
Как отметил Эрнандес, это фундаментальные игроки для мадридской обороны, но у испанского клуба есть футболисты, которыми можно было бы их заменить.
Спортсмен добавил, что ЦСКА провёл очень хороший матч и организовал гол уже на первых минутах, а потом здорово оборонялся.
Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы ЦСКА.
Также спортивный обозреватель и комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН прокомментировал решение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.