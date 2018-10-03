Бубнов рассказал, что помогло ЦСКА «сотворить сенсацию» в матче с «Реалом»
- РИА Новости
«ЦСКА сотворил сенсацию, и помог ему в этом быстрый гол. Поведя в счёте уже на второй минуте, когда опять сыграл новый «джокер» Влашич, армейцы обрели уверенность», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Он отметил, что после гола Влашича план на игру тренера ЦСКА Виктора Гончаренко значительно упростился. По мнению эксперта, ЦСКА стало легче обороняться и выбегать в контратаки. Бубнов также выделил роль Гончаренко в успехе команды.
«Армейцы хорошо поработали на трансферном рынке, взяли игроков, которые быстро адаптировались и приносят пользу. Разумеется, в быстрой стабилизации игры велика роль главного тренера», — заявил эксперт.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал победу над «Реалом» исторической.