Гендиректор ЦСКА назвал победу над «Реалом» исторической

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу команды над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Будет лукавством сказать, что мы ожидали этой победы и планировали её, но мы надеялись», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Он отметил, что предыдущие матчи дали повод для «осторожного оптимизма».

«Понятно, что сегодня без доли везения не обошлось. Это историческая победа для этих молодых ребят, которые ещё вчера только по телевизору могли смотреть за играми мадридского «Реала», а сегодня вышли и выиграли», — добавил гендиректор ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Хулен Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.