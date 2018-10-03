Гендиректор ЦСКА назвал победу над «Реалом» исторической

Короткая ссылка
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу команды над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Будет лукавством сказать, что мы ожидали этой победы и планировали её, но мы надеялись», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Он отметил, что предыдущие матчи дали повод для «осторожного оптимизма».

«Понятно, что сегодня без доли везения не обошлось. Это историческая победа для этих молодых ребят, которые ещё вчера только по телевизору могли смотреть за играми мадридского «Реала», а сегодня вышли и выиграли», — добавил гендиректор ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Реал» завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Ранее Хулен Лопетеги рассказал, чего не хватило «Реалу» для победы над ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить