Виктор Гусев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России

Короткая ссылка
Спортивный обозреватель и комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.
Виктор Гусев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Я считаю, что он мог бы ещё поиграть, конечно, за сборную. Тем более что он остаётся действующим футболистом, он играет за клуб», — заявил эксперт.

Он назвал Акинфеева лучшим российским футболистом XXI века, а его карьеру — блистательной.

Как отметил Гусев, вратарь — очень хороший, достойный человек.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил решение Акинфеева.

Также заслуженный тренер и бывший вице-президент футбольного клуба «Торпедо» Борис Игнатьев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал уход Акинфеева из сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить