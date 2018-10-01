Виктор Гусев прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной России

Спортивный обозреватель и комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

«Я считаю, что он мог бы ещё поиграть, конечно, за сборную. Тем более что он остаётся действующим футболистом, он играет за клуб», — заявил эксперт.

Он назвал Акинфеева лучшим российским футболистом XXI века, а его карьеру — блистательной.

Как отметил Гусев, вратарь — очень хороший, достойный человек.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил решение Акинфеева.

Также заслуженный тренер и бывший вице-президент футбольного клуба «Торпедо» Борис Игнатьев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал уход Акинфеева из сборной.