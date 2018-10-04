Набиуллин рассказал, согласился бы он сняться в клипе группы «Ленинград»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин заявил о своём отношении к слогану «В Питере — пить», а также сказал, согласился бы он сняться в клипе группы «Ленинград».

«К алкоголю я отношусь негативно. У Шнурова много поклонников: людям нравится его творчество. Если бы он предложил мне принять участие в съёмках его клипа, то я бы подумал. Пока конкретных предложений не было», — заявил Набиуллин в интервью RT.

Он также добавил, что нормально отнёсся к решению голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффона сняться в рекламе шампуня, и отметил, что сам не отказался бы от подобного предложения.

Ранее Набиуллин рассказал, какой футболист является для него примером для подражания.