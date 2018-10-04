Набиуллин рассказал, согласился бы он сняться в клипе группы «Ленинград»
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- globallookpress.com
«К алкоголю я отношусь негативно. У Шнурова много поклонников: людям нравится его творчество. Если бы он предложил мне принять участие в съёмках его клипа, то я бы подумал. Пока конкретных предложений не было», — заявил Набиуллин в интервью RT.
Он также добавил, что нормально отнёсся к решению голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффона сняться в рекламе шампуня, и отметил, что сам не отказался бы от подобного предложения.
Ранее Набиуллин рассказал, какой футболист является для него примером для подражания.