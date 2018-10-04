Набиуллин рассказал, какой футболист является для него примером для подражания
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин сказал, на кого из футболистов он равняется.
- Reuters
«Марсело (левый защитник мадридского «Реала». — RT). Я всегда симпатизировал этому футболисту, мне нравится его стиль игры», — признался Набиуллин в интервью RT.
Ранее футболист выразил мнение, что Санкт-Петербург не сильно отличается от Казани.
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