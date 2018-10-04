Набиуллин заявил, что Санкт-Петербург не сильно отличается от Казани

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как проходит его адаптация к новому городу после переезда из Казани.

«Говорят, что в Северной столице очень часто идут дожди. Но в этом году их было не много. Поначалу было трудно: очень скучал. А потом привык. Санкт-Петербург не сильно отличается от Казани. Первое время приходилось постоянно пользоваться навигатором, ведь улицы здесь очень похожи. Пожалуй, это была единственная трудность», — сказал Набиуллин в интервью RT.

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