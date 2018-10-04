Набиуллин назвал имя главного героя сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин назвал имя футболиста, который, по его мнению, стал главным героем сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Футбол — это командный вид спорта, поэтому все молодцы. Но прежде всего хорошо проявил себя Артём Дзюба. Он выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды, а это очень важно», — признался Набиуллин в интервью RT.

Он также добавил, что успех на мундиале не изменил Дзюбу.

«Он всегда был весёлым человеком. Не думаю, что он возгордился, но на поле Артём стал более уверенным в себе. Очень помогает команде, а коллектив в ответ доверяет ему», — отметил игрок.

Ранее Набиуллин признался, что все заработанные средства перечисляет родителям.