Набиуллин назвал имя главного героя сборной России на ЧМ-2018 по футболу
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«Футбол — это командный вид спорта, поэтому все молодцы. Но прежде всего хорошо проявил себя Артём Дзюба. Он выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды, а это очень важно», — признался Набиуллин в интервью RT.
Он также добавил, что успех на мундиале не изменил Дзюбу.
«Он всегда был весёлым человеком. Не думаю, что он возгордился, но на поле Артём стал более уверенным в себе. Очень помогает команде, а коллектив в ответ доверяет ему», — отметил игрок.
Ранее Набиуллин признался, что все заработанные средства перечисляет родителям.