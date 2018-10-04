Макгрегор заявил, что готов провести реванш с Мейвезером по правилам бокса

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что готов провести бой-реванш против непобеждённого американского боксёра экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера — младшего по правилам бокса.

«Я рассматриваю сразу несколько вариантов на будущее. Разумеется, в списке есть и бокс. Меня всегда радовали такие возможности. Если у Флойда хватит смелости выйти против меня в октагоне, то было бы интересно посмотреть, что из этого получится. Но я готов снова встретиться с ним и на боксёрском ринге. Если он хочет драться, то давайте сделаем реванш», — приводит слова Макгрегора BoxingNews24.

В августе 2018 года в боксёрском поединке, который прошёл в Лас-Вегасе, Макгрегор проиграл Мейвезеру техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее Макгрегор заявил, что в бое с Хабибом Нурмагомедовым докажет, что является самым лучшим в мире бойцом.

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