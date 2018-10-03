Российская тяжелоатлетка Сливенко получила золото ОИ-2008

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Россиянка Оксана Сливенко получила золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине, присуждённую ей после дисквалификации соперницы.
Российская тяжелоатлетка Сливенко получила золото ОИ-2008
  • РИА Новости

По словам генерального секретаря Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александра Кишкина, которые приводит ТАСС, спортсменка уже получила награду, отказавшись от торжественного награждения, которое планировала провести федерация.

Он отметил, что она пришла во ФТАР, написала заявление и забрала награду в тот же день.

Сливенко стала серебряным призёром в весовой категории до 69 кг на Играх-2008 в Пекине, уступив первое место китаянке Лю Чуньхун, которая позже была дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом после перепроверки допинг-проб.

Ранее стал известен состав сборной России по тяжёлой атлетике на ЧМ в Туркменистане.

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