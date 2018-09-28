Стал известен состав сборной России по тяжёлой атлетике на ЧМ в Туркменистане

Генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин сообщил состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в туркменском Ашхабаде.

По словам Кишкина, которые приводит ТАСС, в заявку на турнир вошли 24 спортсмена, среди которых Феликс Халибеков, Сергей Петров, Виктор Гетц, Артём Окулов, Георгий Сидаков, Егор Климонов, Георгий Купцов, Максим Шейко, Родион Бочков, Руслан Албегов, Кристина Соболь, Светлана Ершова, Наталья Хлесткина Ольга Тё, Татьяна Алеева, Тима Туриева, Анастасия Романова, Диана Мстиева, Ксения Пасхина и Татьяна Каширина.

Запасными станут Размик Унанян, Мартин Сабанчиев, Александра Козлова и Мария Петрова.

Чемпионат мира пройдёт в Ашхабаде с 1 по 10 ноября.

Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Николай Колесников отстранён от работы.