Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Колесников отстранён от работы

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что главный тренер женской сборной Николай Колесников отстранён от работы.
Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Колесников отстранён от работы
  • РИА Новости

«Николай Колесников отстранён от подготовки национальной команды России», — приводит слова Агапитова ТАСС.

По словам президента ФТАР, к Колесникову были предъявлены претензии по работе, но окончательное решение об отстранении тренера было принято после допуска к участию в чемпионате России Татьяны Кашириной в обход квалификационных стартов.

«Инцидент с освобождением Кашириной от отбора стал последней каплей, после чего было принято решение отстранить Николая Алексеевича. У нас и до этого были к нему претензии по качеству работы», — заявил Агапитов.

Татьяна Каширина завоевала золото на чемпионате России в весовой категории свыше 90 кг.

Ранее россиянин Адам Малигов был исключён из списка кандидатов в сборную России по тяжёлой атлетике.

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