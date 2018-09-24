Штангист Малигов исключён из списка кандидатов в сборную России по тяжёлой атлетике

Россиянин Адам Малигов исключён из списка кандидатов в сборную России по тяжёлой атлетике.

«Малигов в этом сезоне не выступал ни на одном старте, не приезжает на сборы. Поэтому было принято решение о его исключении из числа кандидатов в сборную России», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации тяжёлой атлетики России Александра Кишкина.

Малигов является чемпионом Европы 2017 года в весовой категории до 94 кг и серебряным призёром континентального первенства в весе до 85 кг.

Ранее сообщалось, что сборная России по тяжёлой атлетике выступит на ЧМ в полном составе.