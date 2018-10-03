Зобнин о неудачной серии «Спартака»: это жизнь, она бывает белой, бывает чёрной

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин философски относится к неудачному периоду в жизни команды.
Зобнин о неудачной серии «Спартака»: это жизнь, она бывает белой, бывает чёрной
  • РИА Новости

«Да, сейчас не самое лучшее время в «Спартаке», но это жизнь: она бывает чёрной, бывает белой. Наша задача — собраться и настроиться на предстоящий матч», — сказал Зобнин на пресс-конференции.

Следующую игру «Спартак» проведёт с «Вильярреалом» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Москве 4 октября, начало — в 22:00.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о задачах наставника в период неудачной серии команды.

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