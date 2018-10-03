Каррера рассказал, что ему нужно сделать в неудачный период для «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о задачах наставника в период неудачной серии команды.
Каррера рассказал, что ему нужно сделать в неудачный период для «Спартака»
  • РИА Новости

«Команда из-за не очень удачных результатов находится в волнении. Моя задача — дать понять ребятам, что те матчи, которые не сложились для нас, остались в прошлом. Моя задача как тренера — настроить ребят на следующий матч», — заявил Каррера на пресс-конференции.

Следующий свой матч «Спартак» сыграет с испанским «Вильярреалом» в Москве в рамках второго тура Лиги Европы. Встреча состоится 4 октября, начало — в 22:00. 

Ранее нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что скучает по одноклубнику Андрею Ещенко, который был отстранён от работы с основным составом команды.

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