Хоккеистам кировской «Родины» выдали задержанную зарплату после вмешательства прокуратуры
- РИА Новости
В надзорное ведомство поступила жалоба о серьёзных задержках заработной платы спортсменам, после чего была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в Центре развития хоккея с мячом Кировской области. Как оказалось, зарплату действительно не выплачивали вовремя.
Задолженность перед 35 сотрудниками с января по июль 2018 года составила 9 млн рублей. Прокуратура вынесла представление директору центра.
Также в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам планируется вынести предписание (для должностного лица) и штраф в размере 30 тыс. рублей (для юрлица).
В апреле сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи» погасил все задолженности перед игроками по зарплате.