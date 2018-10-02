Хоккеистам кировской «Родины» выдали задержанную зарплату после вмешательства прокуратуры

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Хоккеистом «Родины» выдали задержанную за семь месяцев зарплату после вмешательства прокуратуры Октябрьского района Кирова, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.
Хоккеистам кировской «Родины» выдали задержанную зарплату после вмешательства прокуратуры
  • РИА Новости

В надзорное ведомство поступила жалоба о серьёзных задержках заработной платы спортсменам, после чего была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в Центре развития хоккея с мячом Кировской области. Как оказалось, зарплату действительно не выплачивали вовремя.

Задолженность перед 35 сотрудниками с января по июль 2018 года составила 9 млн рублей. Прокуратура вынесла представление директору центра.

Также в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам планируется вынести предписание (для должностного лица) и штраф в размере 30 тыс. рублей (для юрлица).

В апреле сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи» погасил все задолженности перед игроками по зарплате.

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