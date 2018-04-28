Клуб КХЛ «Сочи» погасил все задолженности перед игроками по зарплате
Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что все задолженности по зарплате пред игроками команды погашены.
«В середине недели мы закрыли все долги за прошлый сезон, а также рассчитались по бонусам за позапрошлый год», — приводит слова Воропаева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Андрей Коваленко переизбран на пост председателя профсоюза хоккеистов КХЛ
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube