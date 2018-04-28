Клуб КХЛ «Сочи» погасил все задолженности перед игроками по зарплате

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Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что все задолженности по зарплате пред игроками команды погашены.

«В середине недели мы закрыли все долги за прошлый сезон, а также рассчитались по бонусам за позапрошлый год», — приводит слова Воропаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Андрей Коваленко переизбран на пост председателя профсоюза хоккеистов КХЛ

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