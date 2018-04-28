Коваленко переизбран на пост председателя профсоюза хоккеистов КХЛ

Андрей Коваленко переизбран на должность председателя профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза на новый пятилетний срок», — приводит ТАСС слова исполнительного директора профсоюза Игоря Терешина.

Коваленко возглавляет профсоюз игроков КХЛ с 2008 года.

Ранее голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов заявил, что клубы НХЛ проявляют к нему интерес.