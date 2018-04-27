Голкипер «Ак Барса» Гарипов заявил, что клубы НХЛ проявляют к нему интерес

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Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов сообщил, что клубы из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляют к нему интерес.

«Желание поиграть в НХЛ есть — это мечта каждого. Когда наклейки в детстве собирал, мечтал. Интерес из Северной Америки ко мне есть. Но если ехать, то только в НХЛ, а не в Американскую хоккейную лигу», — приводит слова Гарипова ТАСС.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским форвардом Иваном Чеховичем.

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