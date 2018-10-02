Гришин рассказал, как ЦСКА сыграет с «Реалом»

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Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин предположил, как армейцы будут играть с «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Гришин рассказал, как ЦСКА сыграет с «Реалом»
  • РИА Новости

«Хёрдур Магнуссон накануне матча уже тренировался в общей группе. Если он готов, думаю, ЦСКА вернётся к расстановке с тремя центральными защитниками и пятью игроками обороны в целом. В таком случае армейцы могут сыграть по схеме «5 — 3 — 2» или «5 — 2 — 3», как они и действуют в последнее время», — заявил Гришин в интервью RT

Специалист отметил, что большую часть матча ЦСКА придётся действовать от обороны.

«Реал» очень хорош на чужой половине поля, поэтому армейцам необходима подстраховка в обороне и создание численного преимущества у собственной штрафной. Рисковать никто не будет. ЦСКА сыграет в пять защитников и будет ждать своего шанса в контратаке. Армейцы способны подловить соперника на быстрых встречных выпадах», — добавил тренер. 

Ранее Гришин заявил, что у армейцев есть шансы на победу над «Реалом». 

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