Гришин о матче ЦСКА — «Реал»: у армейцев есть шансы на победу

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Бывший главный тренер молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин заявил, что у армейцев есть шансы на победу в матче группового этапа Лиги чемпионов с действующим обладателем трофея — «Реалом».
Гришин о матче ЦСКА — «Реал»: у армейцев есть шансы на победу
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«Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, ноги у ребят, конечно, могут затрястись. Но не думаю, что это произойдёт. Скорее, напротив, футболисты ЦСКА выйдут на поле заряженными и не испугаются маститого соперника. А чего бояться? Бояться никого не нужно. Тем более эти парни играли в Юношеской лиге УЕФА, обыгрывали «Тоттенхэм», «Монако», «Байер». Фёдор Чалов два года назад вовсе оформил покер в Монте-Карло. Считаю, у ЦСКА есть шансы даже на победу», — отметил Гришин в интервью RT.

Специалист подчеркнул, что ЦСКА в матче с «Реалом» потребуется максимальная концентрация.

«Каждому футболисту нужно сыграть на сто и более процентов возможностей. Будем ждать от ребят запредельной самоотдачи, максимальной собранности и сбалансированных действий как в атаке, так и в обороне. Только предельная концентрация на протяжении всех 90 минут поможет ЦСКА отобрать очки у «Реала». Иначе такую команду не остановить. Должна быть сделана ставка на коллективные действия», — добавил Гришин. 

Ранее стало известно, что футболист ЦСКА Щенников пропустит из-за травмы около трёх недель. 

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