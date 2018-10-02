Промоутер Гран-при России: Путин поблагодарил за хорошо проделанную работу

Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов сказал, что президент России Владимир Путин остался доволен проведёнными соревнованиями.

«Он поблагодарил за хорошо проделанную работу», — приводит слова промоутера RT.

Он также рассказал об оценке гонки со стороны «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации (FIA).

«Формула-1» оценила нас достаточно высоко, все довольны тем, как прошёл этап и его главными показателями. FIA же всегда стандартно довольна работой Российской автомобильной федерации, которая состоит из профессионалов, знающих, как сделать, чтобы и спортсмены, и зрители были в безопасности», — добавил Титов.

Ранее стало известно, когда в следующий раз пройдёт этап «Формулы-1» Гран-при России.