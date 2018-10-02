Стало известно, когда в следующий раз пройдёт этап «Формулы-1» Гран-при России

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Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов рассказал, когда состоится следующая гонка в России.
Стало известно, когда в следующий раз пройдёт этап «Формулы-1» Гран-при России
  • РИА Новости

«Следующая дата уже есть — 29 сентября. Это бархатный сезон, в который хочется снова всех пригласить в Сочи. Отличная возможность погреться в последних лучах сентябрьского солнца», — заявил промоутер в интервью RT.

Он также сказал, что их компания ведёт переговоры с различным гоночными сериями.

«Пока это только переговоры. Когда будут достигнуты договорённости, обязательно об этом объявим. С MotoGP как раз придётся существенно менять трассу, так как она не предназначена для двух колёс. Но пригласить её тоже можно попробовать», — добавил Титов.

Ранее Козак заявил, что этап «Формулы-1» в Сочи прошёл успешнее, чем в предыдущие годы.

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