Стало известно, когда в следующий раз пройдёт этап «Формулы-1» Гран-при России

Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи, Алексей Титов рассказал, когда состоится следующая гонка в России.

«Следующая дата уже есть — 29 сентября. Это бархатный сезон, в который хочется снова всех пригласить в Сочи. Отличная возможность погреться в последних лучах сентябрьского солнца», — заявил промоутер в интервью RT.

Он также сказал, что их компания ведёт переговоры с различным гоночными сериями.

«Пока это только переговоры. Когда будут достигнуты договорённости, обязательно об этом объявим. С MotoGP как раз придётся существенно менять трассу, так как она не предназначена для двух колёс. Но пригласить её тоже можно попробовать», — добавил Титов.

Ранее Козак заявил, что этап «Формулы-1» в Сочи прошёл успешнее, чем в предыдущие годы.