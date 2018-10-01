Козак заявил, что этап «Формулы-1» в Сочи прошёл успешнее, чем в предыдущие годы
Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал уровень организации этапа чемпионата «Формулы-1» в Сочи, который завершился победой британского гонщика команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.
- Reuters
«Всё прошло успешно и всё получилось. Гонка была успешнее, чем в предыдущие годы», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Этап «Формулы-1» в Сочи проводится с 2014 года.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил этап «Формулы-1» в Сочи.
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