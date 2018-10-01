Козак заявил, что этап «Формулы-1» в Сочи прошёл успешнее, чем в предыдущие годы

Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал уровень организации этапа чемпионата «Формулы-1» в Сочи, который завершился победой британского гонщика команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

«Всё прошло успешно и всё получилось. Гонка была успешнее, чем в предыдущие годы», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Этап «Формулы-1» в Сочи проводится с 2014 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил этап «Формулы-1» в Сочи.