Козак заявил, что этап «Формулы-1» в Сочи прошёл успешнее, чем в предыдущие годы

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Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал уровень организации этапа чемпионата «Формулы-1» в Сочи, который завершился победой британского гонщика команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.
Козак заявил, что этап «Формулы-1» в Сочи прошёл успешнее, чем в предыдущие годы
  • Reuters

«Всё прошло успешно и всё получилось. Гонка была успешнее, чем в предыдущие годы», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Этап «Формулы-1» в Сочи проводится с 2014 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил этап «Формулы-1» в Сочи.

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