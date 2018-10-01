Кучеров опередил Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ
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Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте NHL Network.
Here is the complete Top 50 Players list. #NHLTopPlayerspic.twitter.com/3YIbTy5BbB— NHL Network (@NHLNetwork) 1 октября 2018 г.
Кучеров расположился на третьей позиции, в то время как его соотечественники Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» заняли четвёртое и пятое места соответственно.
Лучшим хоккеистом лиги был признан Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а на второй строчке рейтинга оказался одноклубник Малкина Сидни Кросби.
Ранее в североамериканских СМИ сообщалось, что Овечкин поднялся на десять позиций в рейтинге хоккеистов.