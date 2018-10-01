Кучеров опередил Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров опередил Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ
  • © Reuters

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте NHL Network.

Кучеров расположился на третьей позиции, в то время как его соотечественники Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Лучшим хоккеистом лиги был признан Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а на второй строчке рейтинга оказался одноклубник Малкина Сидни Кросби.

Ранее в североамериканских СМИ сообщалось, что Овечкин поднялся на десять позиций в рейтинге хоккеистов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить