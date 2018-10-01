Кучеров опередил Малкина и Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте NHL Network.

Кучеров расположился на третьей позиции, в то время как его соотечественники Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Лучшим хоккеистом лиги был признан Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а на второй строчке рейтинга оказался одноклубник Малкина Сидни Кросби.

Ранее в североамериканских СМИ сообщалось, что Овечкин поднялся на десять позиций в рейтинге хоккеистов.