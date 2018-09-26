Североамериканские СМИ: Овечкин поднялся на десять позиций в рейтинге хоккеистов

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Североамериканское издание TSN опубликовало обновлённый рейтинг игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в преддверии нового сезона.
Североамериканские СМИ: Овечкин поднялся на десять позиций в рейтинге хоккеистов
  • © Reuters

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на втором  расположился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, тройку лучших замкнул форвард Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Лучшим из россиян стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который поднялся на четвёртое место с шестого по сравнению с прошлым сезоном. На пятой строчке оказался Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся с 22-го на 12-е место, сообщает TSN.

Ранее сообщалось, что Кучеров получил травму в предсезонном матче НХЛ с «Флоридой».

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