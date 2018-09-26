Кучеров получил травму в предсезонном матче НХЛ с «Флоридой»

Короткая ссылка
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
Кучеров получил травму в предсезонном матче НХЛ с «Флоридой»
  • © РИА Новости

Кучеров провёл на льду всего пять минут, после чего тренерский штаб больше его не выпускал в качестве меры предосторожности.

В пресс-службе «Тампы» в Twitter заявили, что у россиянина травма нижней части тела.

Матч завершился победой «Флоридой» со счётом 3:2. Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче. 

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» на выезде переиграл «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить