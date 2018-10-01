Защитник «Реала» Варан заявил, что «Лужники» навсегда останутся в его сердце

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Защитник сборной Франции по футболу и мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал своё возвращение на московский стадион «Лужники», где испанскому клубу предстоит сыграть в матче второго тура группового этапа с московским ЦСКА.
Защитник «Реала» Варан заявил, что «Лужники» навсегда останутся в его сердце
  • © Mutsu Kawamori
  • globallookpress.com

«Этот стадион навсегда останется в моём сердце, как и всё прошедшее лето. Но мотивация накануне матча Лиги чемпионов у меня не меньше, чем перед финалом чемпионата мира. Всегда ставлю перед собой задачу выходить на поле только с мыслями о победе. Наша команда отдаст все силы, чтобы улететь из Москвы с хорошим настроением», — сказал футболист на пресс-конференции.

Он также прокомментировал время начала матча — 22:00 по московскому времени.

«Не думаю, что это лучшее время для начала матчей, но повлиять на него мы не можем. Так что просто постараемся быть в хорошей форме в такой поздний час», — добавил Варан.

Летом 2018 года Варан стал чемпионом мира в составе сборной Франции. В финальном матче, который состоялся в «Лужниках», французы обыграли Хорватию со счётом 4:2.

Ранее Лопетеги выразил мнение, что ЦСКА способен преподнести сюрприз «Реалу».

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