Бубнов считает, что «Спартак» находится в игровом кризисе

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После поражения «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) бывший защитник красно-белых, а ныне эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что команда находится в игровом кризисе.
Бубнов считает, что «Спартак» находится в игровом кризисе
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«Сегодня уже можно говорить, более того, очевидно, что «Спартак» находится в игровом кризисе. Обстановка внутри команды накалена», — цитирует эксперта сайт Sportbox.ru.

По словам Бубнова, одной из причин проблем «Спартака» является продажа голландского форварда Квинси Промеса в испанскую «Севилью» в последний день летнего трансферного окна.

Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал поражение команды от «Ростова» очередным сигналом к отставке главного тренера москвичей Массимо Карреры.

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