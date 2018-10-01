Бубнов считает, что «Спартак» находится в игровом кризисе
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«Сегодня уже можно говорить, более того, очевидно, что «Спартак» находится в игровом кризисе. Обстановка внутри команды накалена», — цитирует эксперта сайт Sportbox.ru.
По словам Бубнова, одной из причин проблем «Спартака» является продажа голландского форварда Квинси Промеса в испанскую «Севилью» в последний день летнего трансферного окна.
Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал поражение команды от «Ростова» очередным сигналом к отставке главного тренера москвичей Массимо Карреры.