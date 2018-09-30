Эксперт назвал поражение «Спартака» от «Ростова» очередным сигналом к отставке Карреры

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что поражение москвичей от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) говорит о неспособности главного тренера красно-белых Массимо Карреры исправить ситуацию в команде.

«Игра «Спартака» с «Ростовом» — очередной сигнал к отставке Карреры. Всё очевидно: он всеми своими действиями показывает, что не может разрулить ситуацию. И руководство — имею в виду Сергея Родионова и Наиля Измайлова — помочь тоже, судя по всему, не в состоянии», — написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Ловчева, когда Каррера принимал решение об отправке защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова в дубль «Спартака», у итальянского специалиста должен был иметься запасной план, который сработает.

«Он не срабатывает, без Глушакова и Ещенко «Спартак» лучше играть не стал. Сейчас командной игры у «Спартака» нет», — добавил он.

Ранее Каррера заявил, что ему не стыдно за игру и результаты «Спартака» в последних матчах команды.