В «Ростове» рассказали о состоянии газона на домашнем стадионе после концерта
«Всё хорошо с полем, и к следующей игре оно будет в полном порядке», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.
4 сентября «Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой», который прошёл 22 сентября, может стать последним на новом стадионе. 29 сентября в сети появилось фото повреждённого ещё перед концертом газона «Ростов Арены».
Следующая домашняя игра ростовчан — с «Оренбургом» — запланирована на 6 октября.
Ранее Валерий Карпин заявил, что у «Ростова» не было «глобальных» проблем в матче со «Спартаком».