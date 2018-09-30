В «Ростове» рассказали о состоянии газона на домашнем стадионе после концерта

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Футбольный клуб «Ростов» сообщил о состоянии газона на «Ростов Арене» после прошедшего на ней концерта.

«Всё хорошо с полем, и к следующей игре оно будет в полном порядке», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

4 сентября «Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой», который прошёл 22 сентября, может стать последним на новом стадионе. 29 сентября в сети появилось фото повреждённого ещё перед концертом газона «Ростов Арены».

Следующая домашняя игра ростовчан — с «Оренбургом» — запланирована на 6 октября.

Ранее Валерий Карпин заявил, что у «Ростова» не было «глобальных» проблем в матче со «Спартаком».

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