Джикия рассказал, изменилось ли его мнение о Смолове за последний год

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своих отношениях с нападающим «Локомотива» Фёдором Смоловым.

«Мы дружим, и от того, что у него что-то не получилось, моё мнение и отношение не поменяется», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

При этом защитник «Спартака» отметил, что у каждого человека в жизни случаются моменты, когда что-то идёт не по плану.

29 сентября стало известно, что Смолов перенёс операцию на ключице и не сможет помочь своему нынешнему клубу в течение ближайших 30—40 дней.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал травму Смолова большой потерей для команды.