Сёмин назвал травму Смолова большой потерей для «Локомотива»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о травме нападающего Фёдора Смолова.

«Смолов в Калининграде не забил пять моментов, но играл потрясающе. А если нападающий имеет моменты, голы обязательно будут. Это большая потеря, он только набрал кондицию, появились азарт, агрессивность. Но всегда бывают неожиданности», — приводит слова Сёмина Sport24.

Смолов травмировал ключицу в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».

Ранее Александр Тарханов отметил, что не стоит ставить крест на Смолове из-за травмы ключицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить