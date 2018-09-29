Сёмин назвал травму Смолова большой потерей для «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о травме нападающего Фёдора Смолова.

«Смолов в Калининграде не забил пять моментов, но играл потрясающе. А если нападающий имеет моменты, голы обязательно будут. Это большая потеря, он только набрал кондицию, появились азарт, агрессивность. Но всегда бывают неожиданности», — приводит слова Сёмина Sport24.

Смолов травмировал ключицу в матче 1/16 финала Кубка России с калининградской «Балтикой».

Ранее Александр Тарханов отметил, что не стоит ставить крест на Смолове из-за травмы ключицы.