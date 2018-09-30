Сборные Польши и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу

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Сборные Польши и Бразилии вышли в финал мужского чемпионата мира по волейболу, решающие матчи которого проходят в итальянском Турине.
Сборные Польши и Бразилии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу
  • Reuters

В полуфинальных матчах поляки обыграли команду США со счётом 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11), а сборная Бразилии одержала победу над Сербией со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

Сборная России не сумела пробиться в медальные поединки чемпионата мира по волейболу, завершив выступление на турнире по результатам третьего группового раунда, и заняла итоговое пятое место.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

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