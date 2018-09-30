Фернандеш остался недоволен качеством судейства в матче РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

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Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал работу бригады арбитров во главе с Евгением Турбиным, обслуживавшую матч «железнодорожников» с «Ахматом» в рамках девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фернандеш остался недоволен качеством судейства в матче РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Устроило ли судейство? Наверное, оно могло быть лучше. Арбитр не всегда был последователен в решениях. Но эти моменты мы всё равно контролировать не можем», — цитирует португальского футболиста «Спорт-Экспресс».

По словам Фернандеша, у Турбина были основания назначить пенальти в ворота каждой из команд за игру защитника «Локомотива» Брайана Идову рукой в своей штрафной площади и фол бразильского легионера «Ахмата» Родолфо на Антоне Миранчуке.

«Так что обе команды могут жаловаться на решения рефери. Но эпизод с рукой Идову не сильно бы повлиял на нашу игру, «Локо» просто был лучше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мяч Фернандеша помог «Локомотиву» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.

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