Фернандеш остался недоволен качеством судейства в матче РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»
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«Устроило ли судейство? Наверное, оно могло быть лучше. Арбитр не всегда был последователен в решениях. Но эти моменты мы всё равно контролировать не можем», — цитирует португальского футболиста «Спорт-Экспресс».
По словам Фернандеша, у Турбина были основания назначить пенальти в ворота каждой из команд за игру защитника «Локомотива» Брайана Идову рукой в своей штрафной площади и фол бразильского легионера «Ахмата» Родолфо на Антоне Миранчуке.
«Так что обе команды могут жаловаться на решения рефери. Но эпизод с рукой Идову не сильно бы повлиял на нашу игру, «Локо» просто был лучше», — добавил он.
Ранее сообщалось, что мяч Фернандеша помог «Локомотиву» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.