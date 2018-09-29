Сёмин после победы над «Ахматом» заявил, что «Локомотив» сдвинулся с мёртвой точки

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня был баланс обороны и атаки, но во втором тайме. В первом играли медленно. Особенно в передачах. Но хорошо блокировали контратаки. «Ахмат» — сложная команда, она сейчас играет совершенно по-другому. Мы выиграли и сдвинулись с мёртвой точки. Имею в виду не только очки, но и игру: как в атаке, так и в обороне», — передаёт слова Сёмина Sport24.

Для «Локомотива» победа над «Ахматом» стала лишь третьей в нынешнем сезоне РПЛ при трёх поражениях. Ещё три матча завершились вничью.

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