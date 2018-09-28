Фазель считает, что другие страны не станут соперничать с Россией за право принять ЧМ-2023 по хоккею

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал достижение договорённости о проведении в Санкт-Петербурге чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Фазель считает, что другие страны не станут соперничать с Россией за право принять ЧМ-2023 по хоккею
  • РИА Новости

«Три топ-федерации сообщили о своих намерениях по трём чемпионатам мира вместо того, чтобы вступать в соперничество между собой. Я одобрил их намерение, поскольку в противном случае было бы много финансовых расходов, борьбы», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Он отметил, что такое решение является оптимальным вариантом, но стоит подождать до 15 января, когда будет закрыта возможность подачи заявок.

Решение о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге должно быть принято на конгрессе IIHF в мае 2019 года в Братиславе. На заседании также должны быть утверждены заявки Чехии и Швеции на проведение ЧМ-2024 и ЧМ-2025 соответственно.

Ранее Павел Колобков прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения ЧМ-2023 по хоккею.

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