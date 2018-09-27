Колобков прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения ЧМ-2023 по хоккею

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) выбрать Санкт-Петербург в качестве места проведения чемпионата мира в 2023 году.

«Россия имеет богатый опыт проведения международных турниров. Только чемпионаты мира по хоккею мы принимали четыре раза. Мы всегда показываем высший уровень организации, что подтверждается многочисленными отзывами участников соревнований. Абсолютно уверен, что не станет исключением и турнир в Санкт-Петербурге в 2023 году», — приводит слова министра РИА Новости.

Он также выразил мнение, что решение конгресса провести соревнования в Санкт-Петербурге показывает доверие к России в спортивном сообществе.

В IIHF руководствуются спортивными принципами при выборе организаторов международных турниров.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге.