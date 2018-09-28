Гендиректор «Ахмата»: в России надо развивать футбол, а не создавать первенство Москвы
- РИА Новости
«Категорически против сокращения количества команд в разных дивизионах. Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать, условно, первенство Москвы», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».
Он также заявил, что критерий детских футбольных академий в России уже выполняется, однако лучшие воспитанники периферийных команд едут в Москву. Гендиректор «Ахмата» добавил, что строительство таких стадионов, как у «Зенита», трудновыполнимо в российских условиях.
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в стране.