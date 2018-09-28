Гендиректор «Ахмата»: в России надо развивать футбол, а не создавать первенство Москвы

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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров подверг критике идею владельца «Спартака» Леонида Федуна о сокращении числа клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гендиректор «Ахмата»: в России надо развивать футбол, а не создавать первенство Москвы
  • РИА Новости

«Категорически против сокращения количества команд в разных дивизионах. Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать, условно, первенство Москвы», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что критерий детских футбольных академий в России уже выполняется, однако лучшие воспитанники периферийных команд едут в Москву. Гендиректор «Ахмата» добавил, что строительство таких стадионов, как у «Зенита», трудновыполнимо в российских условиях.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в стране.

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