Вратарь «Локомотива» Гилерме: мы должны верить, что способны отстоять титул чемпионов России

Короткая ссылка
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме оценил старт нового сезона после завоевания золотых медалей в чемпионате Российской премьер-лиги в прошлом сезоне.
Вратарь «Локомотива» Гилерме: мы должны верить, что способны отстоять титул чемпионов России
  • РИА Новости

«Мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться», — цитирует Гилерме «Советский спорт».

Он также отметил, что команда должна сохранять веру в завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне. После восьми туров «Локомотив» с девятью очками занимает 11-е место. 

«Должны верить, что шансы отстоять титул ещё сохраняются. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров, впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами», — заявил Гилерме.

Ранее московский «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить