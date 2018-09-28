Вратарь «Локомотива» Гилерме: мы должны верить, что способны отстоять титул чемпионов России

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме оценил старт нового сезона после завоевания золотых медалей в чемпионате Российской премьер-лиги в прошлом сезоне.

«Мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться», — цитирует Гилерме «Советский спорт».

Он также отметил, что команда должна сохранять веру в завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне. После восьми туров «Локомотив» с девятью очками занимает 11-е место.

«Должны верить, что шансы отстоять титул ещё сохраняются. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров, впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами», — заявил Гилерме.

Ранее московский «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.