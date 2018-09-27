Матч десятого тура РПЛ между «Енисеем» и «Спартаком» состоится в Красноярске
- @fcsm_official
Как сообщает пресс-служба «Спартака», на заседании бюро исполкома РФС было принято решение, что матч с «Енисеем» состоится на стадионе «Центральный» в Красноярске.
⚡️📰 Матч @FCEnisey — #Спартак пройдет в Красноярске— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 сентября 2018 г.
Сегодня в Москве состоялось заседание Бюро Исполкома Российского футбольного союза, на котором, в частности, обсуждалось место проведения матча 10-го тура @rfpl ⚽️ #ЕнисейСпартак.
Подробнее: https://t.co/jFLCTS7UeDpic.twitter.com/UiNz5ZJF4e
Отмечается, что арене в Красноярске разрешено принимать игры местного коллектива до конца 2018 года.
В московском клубе поддержали данное решение.
«Многие поклонники красно-белых уже успели приобрести невозвратные авиабилеты в Красноярск. Понесённые ими убытки ударили бы по имиджу лиги, её клубов и всего российского футбола», — говорится в сообщении красно-белых.
До этого директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.
Ранее «Спартак» сообщил РПЛ о желании провести матч десятого тура с «Енисеем» в Москве.