Матч десятого тура РПЛ между «Енисеем» и «Спартаком» состоится в Красноярске

Российский футбольный союз (РФС) огласил решение о месте проведения игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красноярским «Енисеем» и московским «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба «Спартака», на заседании бюро исполкома РФС было принято решение, что матч с «Енисеем» состоится на стадионе «Центральный» в Красноярске.

Отмечается, что арене в Красноярске разрешено принимать игры местного коллектива до конца 2018 года.

В московском клубе поддержали данное решение.

«Многие поклонники красно-белых уже успели приобрести невозвратные авиабилеты в Красноярск. Понесённые ими убытки ударили бы по имиджу лиги, её клубов и всего российского футбола», — говорится в сообщении красно-белых.

До этого директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.

Ранее «Спартак» сообщил РПЛ о желании провести матч десятого тура с «Енисеем» в Москве.