«Спартак» сообщил РПЛ о желании провести матч десятого тура с «Енисеем» в Москве
Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«При напряжённом графике команде не пошли бы на пользу лишние перелёты в Сибирь и обратно. Однако последнее слово за РПЛ. Окончательное решение будет объявлено в среду», — написано в обращении на сайте «Спартака».
При этом в московском клубе исключают возможность проведения игры в Красноярске.
«По причине неготовности стадиона в Красноярске на данный момент имеется два варианта. Либо клубы обменяются домашними матчами и тогда игра состоится в Москве 7 октября, или встреча пройдёт на резервном стадионе «Енисея» в Тюмени», — говорится в сообщении.
Напомним, что директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.
Ранее глава РПЛ прокомментировал ситуацию с проведением матча десятого тура «Енисей» — «Спартак» в Красноярске.