«Спартак» сообщил РПЛ о желании провести матч десятого тура с «Енисеем» в Москве

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Московский «Спартак» известил представителей Российской премьер-лиги (РПЛ), что предпочёл бы сыграть матч десятого тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«При напряжённом графике команде не пошли бы на пользу лишние перелёты в Сибирь и обратно. Однако последнее слово за РПЛ. Окончательное решение будет объявлено в среду», — написано в обращении на сайте «Спартака».

При этом в московском клубе исключают возможность проведения игры в Красноярске.

«По причине неготовности стадиона в Красноярске на данный момент имеется два варианта. Либо клубы обменяются домашними матчами и тогда игра состоится в Москве 7 октября, или встреча пройдёт на резервном стадионе «Енисея» в Тюмени», — говорится в сообщении.

Напомним, что директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.

Ранее глава РПЛ прокомментировал ситуацию с проведением матча десятого тура «Енисей» — «Спартак» в Красноярске.

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