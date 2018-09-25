В РПЛ ожидали около семи тысяч фанатов «Спартака» на матче с «Енисеем» в Красноярске

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением матча десятого тура «Енисей» — «Спартак» в Красноярске.
В РПЛ ожидали около семи тысяч фанатов «Спартака» на матче с «Енисеем» в Красноярске
  • РИА Новости

«Стадион «Центральный» в Красноярске является ареной второй категории и не соответствует нормам нашей лиги. Следующая домашняя игра у «Енисея» по календарю — в десятом туре со «Спартаком». По нашим подсчётам, её могут посетить 7 тысяч болельщиков гостевой команды и десяток тысяч местных зрителей. Но, согласно регламенту, матч со «Спартаком» клуб должен проводить либо на основной, либо на резервной арене. У «Енисея» это стадион в Тюмени, где клуб уже проводил матчи в этом сезоне. «Енисей» мог выбрать резервной ареной и новый стадион в Екатеринбурге, однако, руководствуясь географическим расположением, выбрал Тюмень», — рассказал Прядкин в интервью RT.

Он также заявил, что изначально в лиге пошли навстречу красноярскому клубу.

«По просьбе «Енисея» бюро исполкома РФС приняло решение разрешить проведение матча восьмого тура с «Уралом» на стадионе «Центральный» в Красноярске. Это было сделано для того, чтобы в тестовом режиме проверить состояние объекта и функционирование всех его систем после реконструкции. В ходе тестового матча был выявлен ряд существенных недостатков, в особенности системы безопасности», — добавил Прядкин.

Напомним, что директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.

В РПЛ заявили об ужесточении требований к стадионам клубов.

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